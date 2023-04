Manutenzioni e asfaltature, a maggio nuovi cantieri in città. Lavori di manutenzione dei binari in via Scalabrini a Como e rischio caos nel quartiere di Camerlata. Dopo il rinvio degli interventi – inizialmente fissati a partire dal 24 aprile – Ferrovie Nord ha comunicato la nuova data. I lavori partiranno dalle 22 dell’8 continuativamente fino alle 6 del 13 maggio.

Come si legge nei documenti di Palazzo Cernezzi non sarà infatti possibile “riaprire il passaggio a livello alla viabilità stradale per motivi tecnici/operativi legati alla stabilizzazione del sedime ferroviario ripristinato”.

Gli interventi dunque comporteranno la chiusura di via Scalabrini nei due sensi di marcia all’altezza del passaggio a livello. Inoltre verrà deviato il traffico proveniente da via I Maggio in via Scalabrini e via Repubblica Romana, da via Scalabrini in via Repubblica Romana e ancora da via del Lavoro in via Scalabrini – Clemente XIII e infine da via Scalabrini in via del Lavoro.

Infine – nei giorni di cantiere – scatterà anche la temporanea deviazione delle linee del Trasporto Pubblico Locale.

Sempre a partire dall’8 maggio inizieranno anche gli interventi di asfaltatura in via Napoleona. La strada resterà chiusa al traffico – in orario notturno dalle 20 alle 6 – a partire dall’8 e fino al 19 maggio.

Dieci giorni in cui la trafficata arteria cittadina resterà parzialmente chiusa. L’ordinanza del Comune prevede da lunedì 8 a venerdì 19 “dalle 20 alle 6 la chiusura al traffico veicolare di Via Napoleona in direzione sud (verso Piazzale Camerlata) per tutte le categorie di veicoli, esclusi gli autobus e i mezzi pesanti, il cui transito sarà regolato da movieri”. Le auto diretta a Camerlata saranno deviate in via Teresa Rimoldi all’altezza di Piazza San Rocco. Inoltre verrà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli nell’area vicino all’ex ospedale Sant’Anna e nel tratto compreso tra piazza Camerlata e via Turati. Come detto le lavorazioni sull’asfalto verranno svolte durante la notte, così che durante la giornata successiva il tratto di strada sarà percorribile.