Cantù ritrova la vittoria contro Cento. La sfida si chiude 80-87 e i brianzoli salgono a 10 punti nel Girone Giallo della seconda fase del campionato.

La squadra di coach Meo Sacchetti parte subito portandosi in vantaggio ed è sempre avanti. Il primo quarto si chiude 18-24. Per Cantù il 69% al tiro. Tripla in avvio del secondo quarto e poi grande pressing dei brianzoli. Centro prova a reagire ma Cantù si porta fino a +12 e le squadre vanno negli spogliatoi sul 41-53. Per gli uomini di coach Sacchetti il 70,8% al tiro nel primo tempo.

Alla ripresa i padroni di casa provano a reagire, ma è pronta la risposta di Cantù, che chiude alla mezz’ora sul 61-75. Break di 0-10 a cavallo dei due quarti, ma Cento reagisce con un contro-parziale di 11-0 e si porta a -6. Cantù però non si fa sorprendere e vince 80-87.

«Un grande primo tempo, poi con un po’ di sufficienza abbiamo rischiato di perdere la partita – commenta al termine coach Meo Sacchetti – Cento è arrivata fino al -4, il che non è un bene perché loro sanno prendere dei canestri difficili. Quando si gioca in trasferta, ci vuole maggiore cattiveria in questo tipo di partite. Nei momenti difficili ci piangiamo un po’ troppo addosso e dobbiamo migliorare da questo punto di vista. Nei momenti chiave dobbiamo continuare a giocare la nostra pallacanestro e in questo senso è sempre meglio provare dei tiri piuttosto che perdere dei palloni, come è capitato questa sera. Questo è lo step che dobbiamo fare in vista dei playoff, quando giocare fuori casa non sarà mai semplice».