Centri estivi di Como, meno di 20 giorni per presentare le manifestazioni d’interesse al Comune per la selezione degli enti gestori. I documenti dovranno arrivare a Palazzo Cernezzi entro le 12 del 18 maggio. Il periodo di operatività sarà da giugno a settembre 2023 per la fascia di età dai 3 ai 17 anni. E per il solo mese di agosto dai 6 mesi ai 3 anni.

Pubblicato l’avviso per la selezione di enti interessati appartenenti al terzo settore, oppure che si configurino come associazioni e società sportive dilettantistiche, enti ecclesiastici, istituzioni scolastiche formative statali, comunali e paritarie. E ancora enti pubblici, gestori di unità d’offerta per disabili e gestori di servizi educativi per la prima infanzia (limitatamente al mese di agosto).

I centri estivi diurni si svolgono – come detto – tra giugno e settembre 2023 per almeno 4 settimane consecutive, il servizio è previsto per almeno 5 giorni alla settimana con un orario minimo quotidiano di 4 ore consecutive. Le sedi dei centri estivi sono individuate dagli enti organizzatori che indicheranno anche il totale dei posti disponibili, a settimana, per ciascuna sede.

Il progetto educativo deve prevedere attività che rientrino almeno in una delle 4 macro aree tematiche individuate. Iniziative per favorire la conoscenza dei beni naturali, dell’ambiente e del territorio attraverso collaborazioni; e anche per favorire la conoscenza del proprio territorio, interventi di promozione del benessere dei minori attivando esperienze concrete per favorire la socializzazione e ancora attività sportive con il coinvolgimento di associazioni e società sportive.

Nell’avviso pubblicato dal Comune vengono precisati anche i criteri per l’erogazione del contributo economico ministeriale.

Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate entro le 12 del 18 maggio.