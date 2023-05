Centri estivi, il Comune di Como ha previsto l’attivazione anche per l’estate 2023. Quest’anno, rispetto al passato, vengono potenziati i servizi per i bambini portatori di disabilità.

Per quanto riguarda l’infanzia si terranno nelle scuole di via Zezio, via Raschi e di via Segantini a Sagnino. Il servizio si svolgerà dal 3 al 28 luglio, dalle 7.45 alle 17.30 dal lunedì al venerdì.

Domande fino al 12 maggio esclusivamente tramite Spid o Cie (clicca qui) .

Previsti inoltre dei voucher a favore dei minori con disabilità tra i 6-12 anni, in carico al settore Politiche sociali, ed è spendibile in qualsiasi centro estivo ricreativo diurno organizzato sul territorio comunale e limitrofi. Domande dal 2 al 19 maggio 2023 su apposita modulistica con allegata iscrizione al centro estivo.

Sempre nello stesso periodo è possibile presentare domanda anche per i voucher per il potenziamento dei servizi educativi domiciliari. Infine il Comune spiega che è possibile richiedere il voucher, rivolto a minori ucraini tra 0 e 17 anni arrivati in Italia a seguito della guerra, appartenenti a famiglie in carico al settore Politiche sociali.

Sul fronte degli asili nido i centri estivi saranno 7 nelle strutture di Monte Olimpino, Sagnino, di via Passeri, di via Palestro, di via Zezio, via Italia Libera e via Giussani

Il servizio si svolgerà dal 3 al 28 luglio 2023, dal lunedì al venerdì.

Previsti infine centri estivi organizzati a Como da enti diversi dal Comune (enti del terzo settore, associazioni e società sportive, enti ecclesiastici). Palazzo Cernezzi, tramite un avviso pubblico, già aperto selezionerà gli enti interessati a ricevere l’eventuale contributo economico del Ministero.