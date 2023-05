Elezioni a Bulgarograsso. E’ sfida a due per la poltrona di sindaco. I protagonisti sono Fabio Chindamo e Giuseppe Clerici. Chindamo si ricandida a primo cittadino per un secondo mandato con la lista civica “Bulgaro Nuova”. Classe ’87, eletto alle precedenti comunali del 2018. Il sindaco uscente punta sulla riqualificazione degli spazi cittadini. “L’obiettivo è completare i progetti ancora aperti durante questi cinque anni e soprattutto la riqualificazione del parco degli alpini e del parco di via Montebianco – spiega Chindamo – Continueremo con gli interventi rivolti alle famiglie e vogliamo estendere i servizi relativi ai centri estivi”.

Tra le priorità l’effecientamento energetico della palestra comunale, della scuola elementare e del palazzo comunale. “Come prima cosa avvieremo i lavori di riqualificazione degli spogliatoi del centro sportivo cittadino – spiega infine il primo cittadino uscente – Vogliamo inoltre intercettare i contributi regionali in scadenza presentando progetti sempre nella direzione dell’effecientamento energetico”.

Un paese maggiormente vivibile per tutti è l’obiettivo di Giuseppe Clerici, candidato sindaco per Bulgarograsso con la lista civica “Bulgaro Anch’io”. Attualmente in consiglio comunale come capogruppo dell’omonima lista. “E’ necessaria una maggior attenzione a tutte le fasce d’età – chiarisce – che oggi purtroppo manca. Servono più servizi soprattutto destinati all’infanzia. Vogliamo puntare sui giovani – aggiunge Clerici – Oggi la fascia giovanile è completamente assente dal paese. Noi vorremmo coinvolgerli nella gestione del paese attraverso progetti mirati, come concedere ai giovani in autogestione alcune attività cittadine”. Tra le priorità avere un Comune aperto ai cittadini. “Il palazzo comunale deve tornare a essere la casa del cittadino – conclude Clerici – Sarò presente tutti i giorni per ascoltare e ricevere le persone, perché le esigenze vanno affrontare subito e risolte in breve tempo”.