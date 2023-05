La gara tra Reggina e Como, in programma sabato a Reggio Calabria alle 14, è stata affidata all’arbitro Luca Massimi. Il direttore di gara di Termoli in questa stagione è alla seconda direzione con gli azzurri. La prima è stata lo scorso 13 novembre allo stadio Marassi, in occasione della gara terminata 1-1 tra Genoa e Como. A Reggio nel gruppo degli azzurri non ci sarà Vittorio Parigini, squalificato per un turno dopo l’ammonizione rimediata contro il Palermo. Il terzultimo turno di serie B scatta venerdì alle 20.30, con l’anticipo Perugia-Cagliari.

In questa stagione, in A, Massimi ha arbitrato, tra le altre sfide, Napoli-Torino, Inter-Sampdoria e Lazio-Bologna. Una curiosità: nell’ambito della collaborazione tra Associazione italiana arbitri e la Federazione calcistica cipriota, Massimi, proprio a Cipro, ha diretto nello scorso mese di ottobre la gara Anorthosis Famagosta-Apollon Limassol.

A proposito di fischietti, due designazioni da quarto ufficiale per il comasco Andrea Colombo. Questa sera sarà a Udine per Udinese-Napoli, sabato alle 18 sarà invece all’Olimpico per Roma-Inter.

I risultati del 35° turno

Ascoli-Pisa 2-1, Bari-Cittadella 1-1, Benevento-Parma 2-2, Brescia-Cosenza 2-1, Cagliari-Ternana 2-1, Como-Palermo 1-1, Frosinone-Reggina 3-1, Spal-Perugia 1-1, SudTirol-Genoa 0-0, Venezia-Modena 5-0

La classifica

Frosinone 71 punti (matematicamente promosso in A), Genoa 67, Bari 61, SudTirol 54, Parma 52, Cagliari 51, Pisa, Reggina, Ascoli 46, Venezia e Palermo 45, Modena 44, Como e Ternana 43, Cittadella, Brescia e Cosenza 38, Perugia 36, Spal 35, Benevento 32

Prossimo turno

Venerdì 5 maggio Perugia.Cagliari (ore 20.30)

Sabato 6 maggio Cittadella-Benevento, Cosenza-Venezia, Genoa-Ascoli, Modena-Bari, Pisa-Frosinone, Reggina-Como, Ternana-SudTirol (ore 14), Palermo-Spal (ore 16.15)

Domenica 7 maggio Parma-Brescia (ore 16.15)