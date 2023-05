Oltre 300mila euro per due progetti sul territorio della provincia di Como a supporto degli anziani. Sui 17 in totale selezionati nell’ambito del bando welfare in ageing di Fondazione Cariplo destinato a far fronte ai bisogni della terza età e delle famiglie. L’obiettivo è innovare, rafforzare e connettere i servizi attraverso la co-progettazione degli attori del territorio e il coinvolgimento della comunità. Per contrastare l’isolamento e la solitudine operando anche in chiave intergenerazionale. In totale il budget messo a disposizione è stato aumentato da 5,5 a 8,5 milioni di euro.

Le risorse destinate al Comasco arriveranno a Cantù e Rovellasca. Nel primo caso il contributo deliberato è di 110mila euro per la cooperativa sociale PROGETTO SOCIALE per il progetto “Tessere relazioni di cura – azioni di prevenzione e contrasto alla solitudine degli anziani residenti a Camerlata”. A Rovellasca invece 200mila euro all’Associazione Volontari di P.S. (Pronto Soccorso) Croce Azzurra per il progetto “Senior: Un mondo a misura di anziano”.

Il presidente: “Sostenere una risposta di comunità”

“Attraverso questi progetti vogliamo sostenere una risposta di comunità a un problema che riguarda un numero sempre più ampio di persone e di famiglie che si trovano a fronteggiare carichi di cura nuovi e complessi”. Ha spiegato Giovanni Fosti, presidente della Fondazione Cariplo. “Le proposte arrivate dal territorio – ha aggiunto – hanno portato alla luce iniziative diverse ma tutte capaci di connettere in modo trasversale i soggetti del territorio e del sistema locale. Abbiamo quindi deciso di aumentare la dotazione di risorse e di investire nel rafforzamento di quella che è un’infrastruttura di legame dentro la comunità.”