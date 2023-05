Sconfitta per il Como nella trasferta di Reggio Calabria. Dopo quattro pareggi consecutivi, battuta d’arresto per la squadra di mister Moreno Longo. La Reggina si impone per 2-1 sul campo casalingo nonostante la lotta dei lariani che fino all’ultimo istante cercano il pareggio.

Padroni di casa in vantaggio dopo 22 minuti con Strelec che supera Gomis mandando la palla sotto la traversa e poi in rete. Il Como reagisce e segna con Mancuso, ma dopo il ricorso al Var la rete viene annullata per fuorigioco. Il primo tempo si chiude sull’1-0.

Nella ripresa arriva il raddoppio della Reggina, ancora con Strelec che supera Gomis con un pallonetto. Ancora la reazione del Como che va in rete con Cerri. Per la seconda volta però il Var punisce i lariani e il gol viene annullato per fuorigioco.

Sotto di due gol il Como non si arrende. Cutrone prima colpisce la traversa, poi accorcia le distanze con un gol a un minuto dal novantesimo. La Reggina resta in dieci e nei minuti di recupero i lariani provano a pareggiare, ma senza successo.

A due giornate dalla fine, il Como rimane fermo a 43 punti, a più 4 dalla zona playout. Lariani attesi dalla gara casalinga contro la Ternana e dalla trasferta contro il Cittadella.