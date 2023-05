Con le finali in scena ieri in un Teatro Fumagalli di Vighizzolo da tutto esaurito, si è conclusa la 31esima edizione del Concorso Internazionale Pianoforte e Orchestra “Città di Cantù”, che anche quest’anno ha registrato un’ottima affluenza durante tutte le fasi dell’evento. Il giovane talento inglese Jacky Zhang è stato proclamato vincitore per entrambe le categorie della gara, quella dei concerti “Classici” e quella dei “Romantici e del 900”, con un premio di 5mila euro per ciascuna delle sezioni.

La manifestazione ha preso il via il 1° maggio con la nuova categoria “Young Talents”, che ha messo in competizione sette giovanissimi concorrenti che si sono esibiti al pianoforte accompagnati dalla prestigiosa orchestra filarmonica “Mihail Jora” di Bacau diretta dal maestro Ovidiu Balan. Nei giorni successivi sono andate in scena le prove e le semifinali, fino alla giornata conclusiva di ieri.

Per i “Classici”, la giuria, presieduta da Enrica Ciccarelli, e composta, tra gli altri, dal presidente del concorso Cristina Molteni e dal direttore artistico e co-fondatore dell’evento Vincenzo Balzani, ha deciso di assegnare due secondi premi ex aequo a Robert Bily e Shuta Kimoto. Per la categoria “Romantici”, il secondo premio di 2mila euro è andato al giapponese Naoto Sugimoto, mentre il terzo premio di mille euro è stato assegnato al russo Artem Kuznetsov. Sono anche state consegnate tre borse di studio.

La serata si è conclusa con l’esecuzione del primo movimento di Chopin n.2 del giovane pianista Massimo Urban, vincitore dello Young Talents.

Il direttivo si riunirà a breve per decidere le date dell’edizione 2024.