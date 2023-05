Tempi incerti per la riapertura della strada provinciale 46, tra Onno e Valbrona, tra le province di Como e Lecco. La strada è chiusa dal 24 aprile scorso, dopo uno smottamento all’altezza di Oliveto Lario. Sassi e detriti sono caduti sulla strada e il transito è vietato. Difficoltà per i residenti di Valbrona e per i collegamenti tra la zona di Canzo e Bellagio.

“E’ difficile dare un’indicazione sui tempi di riapertura – dice il sindaco di Oliveto Lario Bruno Polti – L’amministrazione provinciale, con gli esperti incaricati sta facendo verifiche approfondite sulla parte a monte della zona che ha causato l’evento franoso. E’ un fronte molto esteso e bisogna capire se ci sono ulteriori elementi di pericolo”.

“E’ necessario completare il monitoraggio per poi individuare la soluzione più idonea, valutare i costi e mettere a disposizione le risorse per procedere velocemente”, aggiunge il sindaco. “I problemi e le difficoltà per chi lavora nella zona della Valassina sono evidenti e il problema deve essere risolto prima possibile – dice ancora Polti – Non è possibile però aprire una strada senza avere la certezza che non ci siano rischi per la sicurezza. E’ una questione urgente, ma bisogna procedere in modo corretto e facendo tutti i passaggi necessari”.

Difficile dunque al momento ipotizzare i tempi di riapertura della strada. Le verifiche procedono anche con i droni. Al vaglio l’ipotesi della posa di una rete paramassi, ma non è ancora stata indicata una soluzione definitiva.