E’questione di pochi giorni. Entro la settimana è attesa l’ordinanza che metterà nero su bianco i provvedimenti che ridimensioneranno la viabilità – per i bus turistici e i mezzi pesanti – sulla Statale Regina. L’accelerazione è stata impressa dopo il tavolo di coordinamento di giovedì scorso sollecitata da Mauro Guerra, sindaco di Tremezzina, che aveva parlato di una situazione insostenibile sul fronte viabilistico.

E proprio Guerra nelle scorse ore ha rincarato la dose rimarcando “l’indirizzo e l’impegno ad emanare il documento entro questa settimana”. Le proposte portate alla riunione sono state condivise con gli altri amministratori del territorio. E’ chiaro a tutti, enti, residenti e lavoratori, che il tempo stringe e l’entrata in vigore del provvedimento è fondamentale alla luce del fatto che la vita economica e sociale è “pesantemente limitata e danneggiata dai blocchi” per usare le parole di Guerra. Il primo cittadino ha pubblicato, infatti, nelle scorse ore una lettera ufficiale per rispondere alle numerose domande dei cittadini sulle attese misure che entreranno in vigore sulla Statale Regina e che devono essere codificate in un documento al vaglio dei tecnici che dovrà redigere Anas.

Le prescrizioni prevedono “il divieto di circolazione, nella tratta Colonno-Ossuccio, tra le 6 e le 21, dei mezzi pesanti particolarmente ingombranti per sagoma e lunghezza” spiega ancora Guerra. Proprio le misure dei mezzi saranno definite nell’ordinanza e vengono valutate in relazione al calibro e alle caratteristiche della strada. Mentre per i pullman turistici la proposta verte sulla possibilità di percorrere la trafficata arteria del lago, nella stessa tratta solo in direzione Como-Colico.

“Ogni intervento di divieto o limitazione comporta conseguenze sulla mobilità di tutti – dice infine Guerra – Non è semplice individuare soluzioni adeguate, ma nella nuova pesantissima condizione di traffico che stiamo vivendo – aggiunge – la priorità deve essere garantire una mobilità accettabile e sostenibile per le esigenze di vita delle nostre comunità, oltre che una garanzia di percorribilità per l’emergenza e il soccorso”.