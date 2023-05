Traffico e lavori, settimana a rischio caos. Cantiere in via Napoleona e al passaggio a livello di via Scalabrini.

Via Napoleona

Dalle 20 di questa sera – e fino a venerdì 19 maggio – è prevista la totale asfaltatura notturna della principale via di accesso alla città. Tutte le notti “dalle 20 alle 6 chiusura al traffico veicolare di Via Napoleona in direzione sud (verso Piazzale Camerlata) per tutte le categorie di veicoli, il cui transito sarà regolato da movieri”. Le auto dirette a Camerlata saranno deviate in via Teresa Rimoldi all’altezza di piazza San Rocco, mentre in direzione opposta potranno transitare regolarmente. Inoltre verrà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli nell’area vicino all’ex ospedale Sant’Anna e nel tratto compreso tra piazza Camerlata e via Turati. I lavori – che riguardano la nuova asfaltatura – si svolgeranno in orario notturno così che durante la giornata successiva il tratto di strada sarà percorribile.

Via Scalabrini

Rischio caos nella zona di Camerlata. Stop al passaggio a livello di via Scalabrini. A partire dalle 20 di oggi – e fino alle 6 del 13 maggio – le sbarre resteranno ininterrottamente abbassate a causa dei lavori di manutenzione di Ferrovienord.

Come si legge nei documenti di Palazzo Cernezzi non sarà infatti possibile “riaprire il passaggio a livello alla viabilità stradale per motivi tecnici/operativi legati alla stabilizzazione del sedime ferroviario ripristinato”.

Gli interventi dunque comporteranno la chiusura di via Scalabrini nei due sensi di marcia all’altezza del passaggio a livello. Inoltre verrà deviato il traffico proveniente da via I Maggio in via Scalabrini e via Repubblica Romana, da via Scalabrini in via Repubblica Romana e ancora da via del Lavoro in via Scalabrini – Clemente XIII e infine da via Scalabrini in via del Lavoro.

Infine – nei giorni di cantiere – scatterà anche la temporanea deviazione delle linee del Trasporto Pubblico Locale.