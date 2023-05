Un operaio di 55 anni è morto nel primo pomeriggio di oggi mentre lavorava in un cantiere edile a Sala Comacina. L’uomo sarebbe caduto da un muro, per cause ancora in fase di accertamento. Un volo di alcuni metri che purtroppo non gli ha lasciato scampo.

L’incidente è avvenuto sulla vecchia Regina, in un cantiere edile per la realizzazione di nuovi edifici residenziali. Il muratore è caduto a terra mentre lavorava. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime. I colleghi hanno chiamato i soccorsi.

A Sala Comacina è intervenuta l’automedica del 118. E’ stato chiesto l’invio anche dell’elisoccorso. Purtroppo però per il 55enne non c’è stato nulla da fare. Nel cantiere sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Menaggio, oltre agli agenti della polizia locale di Tremezzina. Per il recupero del corpo è stato poi necessario l’intervento dell’elicottero dei vigili del fuoco.

Informata la procura di Como. Il magistrato di turno Antonio Nalesso ha disposto l’autopsia.