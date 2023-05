Matteo Gariglio, arbitro di Pinerolo, è stato designato per dirigere la partita tra Como e Ternana. Lariani e umbri si affronteranno sabato prossimo allo stadio Sinigaglia alle ore 14. La gara è valida per il penultimo turno di campionato in serie B. In attesa di conoscere le formazioni che retrocederanno e saranno ammesse a playoff e playout, l’unico verdetto dell’attuale stagione è la promozione in serie A di Frosinone e Genoa.

Gariglio in questa stagione ha già arbitrato in due gare del Como: quella interna contro il Perugia, vinta dagli azzurri per 1-0, e quella esterna con la Spal, terminata 1-1. Una curiosità, al fianco dell’arbitro, come assistente, ci sarà l’italogiapponese Daisuke Emanuele Yoshikawa, della sezione Aia di Roma.

Sempre nella 37esima giornata di B sarà operativo anche il fischietto comasco Andrea-Colombo, che sarà allo stadio Del Duca di Ascoli per l’incontro tra i bianconeri marchigiani e il Cosenza.