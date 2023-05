Campo sportivo di via Spartaco. Il Comune di Como ha avviato la procedura di gara per assegnare i lavori di riqualificazione dell’impianto sportivo di via Spartaco. Il valore dell’appalto è di 720mila euro. La speranza, alla luce dei recenti bandi andati deserti per il rifacimento del campo del Rugby Como è di avere invece risposte positive per la nuova gara.

I lavori riguardano il primo lotto di interventi per l’impianto sportivo con il rifacimento del campo da calcio. Il progetto prevede inoltre il rifacimento della palazzina degli spogliatoi, una sala riunioni e una piccola zona ristoro. All’esterno campi per le attività sportive. Il valore complessivo dell’appalto – come detto – è di 720mila euro e l’assegnazione dei lavori è prevista in base al criterio del minor prezzo. L’intervento sarà quindi assegnato all’impresa che farà l’offerta con il costo più basso, naturalmente rispettando tutti i requisiti richiesti. E’ prevista una procedura negoziata, senza bando, con la consultazione di almeno cinque operatori economici. L’affidamento viene fatto tramite la piattaforma Sintel di regione Lombardia sul portale di Aria.

La pubblicazione del bando di riqualificazione dell’impianto sportivo di via Spartaco era attesa entro la fine del mese di aprile. Nei gironi scorsi inoltre l’amministrazione ha pubblicato il bando anche per i lavori di riqualificazione dell’impianto sportivo Gigi Meroni di via Acquanera. Il piano di rifacimento degli impianti sportivi del Comune di Como si sta rivelando un percorso a ostacoli, soprattutto per le procedure di assegnazione. Nei giorni scorsi Palazzo Cernezzi ha tentato due volte di assegnare i lavori di rifacimento del campo del Rugby Como, entrambi però falliti con il rischio di perdere i finanziamenti del Pnrr.