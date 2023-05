Cinque posti di blocco in città nelle aree considerate critiche. Via Milano, piazza San Rocco e piazza della Tessitrice in particolare. 80 persone indentificate ieri pomeriggio dagli agenti della questura di Como (tre equipaggi in tutto, di cui due del reparto Prevenzione Crimine Lombardia) insieme con i colleghi della polizia locale.

In via Zezio un uomo in bicicletta alla vista dei poliziotti ha improvvisamente accelerato allontanandosi e nascondendosi in alcune traverse. Fermato e identificato. Si trattava di un 53enne di origini tunisine senza fissa dimora e irregolare. Già noto alle forze dell’ordine e colpito nell’agosto del 2020 da un decreto di espulsione emesso dal prefetto di Ragusa con la prescrizione di non fare ritorno in Italia per 5 anni. Accompagnato in questura, gli ulteriori controlli hanno permesso di scoprire che aveva nascosti addosso tra gli indumenti 2 grammi di cocaina (già suddivisi in dosi) e 160 euro in tagli diversi, probabilmente frutto dell’attività di spaccio. E’ stato arrestato per la violazione della legge sull’immigrazione e sugli stupefacenti. Stamattina il direttissimo in tribunale a Como.