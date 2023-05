Urne aperte da questa mattina alle 7 in undici comuni del territorio comasco per le elezioni amministrative. Affluenza in calo. Alle 12 aveva votato soltanto il 14,45% degli aventi diritto (a fronte del 19,18 della tornata precedente). A Brunate la diminuzione più consistente. Qui tutti i dati.

Si vota oggi fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15. I cittadini saranno chiamati a eleggere sindaci e consigli di undici Comuni lariani. Sono oltre 32mila gli aventi diritto al voto: dai quasi 7mila di Mozzate – il Comune più popoloso di questa tornata elettorale – ai 215 di Dosso del Liro, il centro meno abitato.

Amministrative in provincia di Como

In quattro comuni la sfida sarà raggiungere il quorum – fissato al 40% – visto che in lizza ci sarà un solo candidato. Le corse solitarie sono a Carlazzo, Centro Valle Intelvi, Dosso del Liro e Montemezzo. Sfida a due invece a Brunate, Bulgarograsso, Lurago d’Erba e San Siro. Corrono in tre per la fascia tricolore a Mozzate e infine quattro candidati sindaco per Cernobbio e Laglio.