Il penultimo turno di serie B ha regalato ulteriori verdetti. Nelle precedenti giornate erano arrivate la promozione in A di Frosinone e Genoa. Il Bari ha la certezza matematica del terzo posto. Sono invece retrocesse Spal e Benevento. Il Como, superando per 3-1 in casa la Ternana è salito a quota 46 punti al 12° posto solitario, con la certezza della salvezza matematica.

I lariani, in teoria, possono aspirare ad un posto nei playoff. Impresa comunque non semplice: prima di tutto dovranno vincere a Cittadella venerdì sera contro una squadra che ha un forte bisogno di punti per non finire nei playout. E poi i lariani dovranno sperare in una serie di risultati negativi da parte di Palermo (48 punti), Pisa, Reggina e Ascoli (tutte a 47). Il Palermo riceverà un Brescia che cercherà – come del resto il Cittadella – punti importanti per evitare i playout. Il Pisa riceverà la già retrocessa Spal, mentre Reggina e Ascoli si incontreranno sul terreno dei calabresi.

Guardando al torneo di B 2023-2024, è retrocessa dalla A la Sampdoria (alle prese però con una drammatica situazione economica) e sono salite dalla C Catanzaro, Reggiana e Feralpi Salò. Si attende una quarta formazione dai playoff. Il primo turno è già andato in scena. Il calendario del secondo prevede Pro Sesto-Renate, Padova-Virtus Verona, Carrarese-Ancona, Gibbio-Pontedera, Foggia-Potenza e Cerignola-Monopoli. Le vincenti sono attese nelle fasi successive dai confronti incrociati con Pordenone, Lecco, Vicenza, Cesena, Virtus Entella, Crotone e Pescara.

I risultati del 37esimo turno

Venezia-Perugia 3-2, Spal-Parma 0-1, Brescia-Pisa 1-1, Benevento-Modena 2-1, SudTirol-Cittadella 1-1, Como-Ternana 3-1, Ascoli-Cosenza 1-1, Bari-Reggina 1-0, Cagliari-Palermo 2-1, Frosinone-Genoa 3-2

La classifica

Frosinone 77 punti, Genoa 70, Bari 65, SudTirol 58, Cagliari e Parma 57, Venezia 49, Palermo 48, Pisa, Reggina e Ascoli 47, Como 46, Modena 45, Ternana 43, Cittadella 42, Cosenza 40, Brescia 39, Perugia 36, Spal e Benevento 35

Prossimo turno

Venerdì 19 maggio ore 20.30. Cittadella-Como, Cosenza-Cagliari, Genoa-Bari, Modena-SudTirol, Palermo-Brescia, Parma-Venezia, Perugia-Benevento, Pisa-Spal, Reggina-Ascoli, Ternana-Frosinone