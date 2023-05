Chiusura, nel pomeriggio di oggi, per la quindicesima edizione del Rally Valle Intelvi. La ultime quattro prove speciali hanno di fatto confermato la supremazia degli equipaggi che si erano distinti nella giornata di sabato, nel primo giro di tratti cronometrati.

Nella gara delle auto moderne – disputata nel ricordo dello storico promoter intelvese Enrico Manzoni – affermazione di Andrea Spataro e Omar Piras, su Vw Polo, con 17”8 su Riccardo Pederzani e Gabriele Zanni (pure su Vw Polo). Terza piazza per Felice Re ed Elia Ungaro (Skoda Fabia) a 38”9. Quarta piazza per i vincitori dell’edizione 2022, gli svizzeri Gregoire Hotz e Pietro Ravasi (Fabia), che sono giunti a 40”2 dai primi. nTra le scuderie affermazione della lecchese Abs Sport.

Nella competizione riservata alle vetture storiche – Memorial Nando Prada – come nel 2022 primo posto per la Renault 5 di Cristian Gilardoni e Maurizio “Dizio” Castelli. Alle loro spalle la Porsche 911 di Mauro Simoncini e Alberto Maria Landini (a 52”6). Terzo gradino del podio per la Fiat Ritmo di Gaetano Mazzetti e Maria Landolina (a 2’53”2). Successo, tra le scuderie, per la Val Senagra Corse.

In totale sono andate in scena otto prove speciali, per un totale di 62 chilometri di tratti cronometrati. Folla alle premiazioni nella piazza di San Fedele Intelvi. Tra gli altri, a premiare, il presidente di Aci Como Enrico Gelpi, il questore Leonardo Biagioli, il consigliere regionale – nonché sindaco di Argegno – Anna Dotti. In prima fila, poi, tutti gli esponenti delle istituzioni del territorio della Valle.