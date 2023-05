A dieci giorni dall’inizio dell’Europeo Assoluto di Bled, in Slovenia, la Nazionale di Canottaggio è in raduno per la rifinitura sulla composizione degli equipaggi che scenderanno in acqua nella competizione continentale. Il gruppo azzurro è a Varese sul bacino della Schiranna con 48 atleti (32 uomini e 16 donne) e vi rimarrà fino al 22 maggio, giorno in cui tutta la compagine si sposterà in Slovenia.

Per far fronte ad una serie di assenze, Francesco Cattaneo ha allargato la rosa di azzurri e azzurre con alcuni inserimenti di Under 23 per avere l’opportunità di sperimentare anche altre formazioni, che saranno ufficializzate nel periodo di permanenza a Varese.

I convocati

In neretto i comaschi o portacolori di club lariani.

Stefania Gobbi, Veronica Lisi, Laura Meriano, Stefano Oppo, Niels Torre (Carabinieri), Valentina Iseppi (Cc Aniene), Luca Vicino, Marco Vicino (Crv Italia), Alessandra Faella, Alice Gnatta (Cus Torino), Alessandro Bonamoneta, Emanuele Capponi, Luca Chiumento, Paolo Covini, Jacopo Frigerio, Giacomo Gentili, Clara Guerra, Matteo Lodo, Leonardo Pietra Caprina, Andrea Panizza, Luca Rambaldi, Matteo Sartori, Alfonso Scalzone, Leonardo Tedoldi, Simone Venier (Fiamme Gialle), Veronica Bumbaca, Stefania Buttignon, Federica Cesarini, Giovanni Codato, Davide Comini, Matteo Della Valle, Davide Mumolo, Pietro Ruta, Giuseppe Vicino (Fiamme Oro), Nicolò Carucci (Fiamme Oro-Gavirate), Giorgia Pelacchi (Fiamme Rosse), Giovanni Abagnale, Vincenzo Abbagnale, Nunzio Di Colandrea, Salvatore Monfrecola, Gabriel Soares, Davide Verità (Marina Militare), Emanuele Gaetani Liseo (Marina Militare-Telimar), Silvia Crosio (Amici del Fiume), Silvia Terrazzi (Arno), Alice Codato, Linda De Filippis (Gavirate), Elisa Mondelli (Moltrasio).