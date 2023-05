Centro storico di Como. Lentamente – ma non troppo – il turismo sta divorando il centro storico di Como. Uno dopo l’altro, appartamenti e monolocali si stanno trasformando in locazioni turistiche. I residenti della città murata si mescolano con i visitatori che si fermano al massimo due o tre giorni.

Una situazione che non colpisce soltanto il capoluogo lariano. Sono numerosi gli esempi di città italiane ma anche di piccoli borghi costretti a fare i conti con l’esplosione del fenomeno delle locazioni brevi, delle case vacanza e dei bed and breakfast. Una raffica di alloggi turistici – nel caso comasco – con concentrazioni maggiori in centro città, vicino al lago e alla stazione ferroviaria.

Del resto basta effettuare una semplice ricerca su un portale online, tra quelli maggiormente utilizzati per cercare bed and breakfast e case vacanza. Il risultato, ovviamente indicativo e che, occorre specificare, non tiene conto di tutto quanto è effettivamente a disposizione in città, indica poco meno di mille alloggi – 800 il dato esatto che emerge dalla ricerca – distribuiti soltanto nel centro storico cittadino.

Il turismo extralberghiero cosa porta dunque alla città? Certamente guadagno al locatore, il proprietario dell’immobile, oltre – quando necessario – una riqualificazione del patrimonio edilizio. Ma poco, quasi nulla, al comparto dell’ospitalità in termini di lavoro, ad esempio. Se si pensa ad un albergo è presente un’ampia rete di personale. In questo senso i bed and breakfast non sembrano rappresentare un volano per l’economia e lo sviluppo del territorio.

Sulla questione è intervenuto anche il governo promettendo iniziative più incisive sul fronte degli affitti brevi, per regolamentare quello che il ministro del Turismo Daniela Santanché ha definito un vero e proprio “far west”.