Appuntamento alle 18 su Espansione Tv con “Il Barbiere” speciale dedicato al derby di Champions League. Come in occasione della partita di andata, vinta per 2-0 dall’Inter contro il Milan, sono previsti collegamenti da Sin Siro per vivere in diretta l’attesa dei tifosi rossoneri e nerazzurri. Non mancheranno ospiti – tifosi dell’una e dell’altra squadra – pronti a parlare dell’attesissimo match. Lo speciale andrà in onda fino alle 19.30.

Alle 20, poi, seguirà “L’anteprima del Barbiere” dedicata alla serie B e al Como. Poi alle 21.20 tornerà “Il Barbiere” con i commenti in diretta dedicati alla partita tra Milan e Inter e ulteriori collegamenti da Milano.