Lavori sul lungolago, all’altezza di piazza Cavour, fino alla fine del mese. Gli interventi per la realizzazione della nuova linea di drenaggio delle acque bianche, legati al cantiere delle paratie, sono stati avviati nel marzo scorso. La conclusione era prevista entro aprile, ma l’ordinanza per le limitazioni al traffico è stata poi più volte prorogata. L’ultimo provvedimento del Comune di Como, appena pubblicato all’albo pretorio di Palazzo Cernezzi, indica il termine dei lavori il 30 maggio prossimo.

Il cantiere per i lavori legati alle fognature rende necessaria una riduzione delle corsie del lungolago. Gli interventi interessano infatti parzialmente la carreggiata stradale. Le corsie del lungolago vengono chiuse temporaneamente al traffico, una per volta secondo l’avanzare del cantiere. E’ sempre garantito il transito almeno su una corsia in direzione dello stadio cittadino.

Ai provvedimenti viabilistici si associano modifiche che riguardano il trasporto pubblico locale, i taxi e le auto a noleggio con conducente. E’ infatti chiusa la corsia preferenziale, che viene destinata al traffico ordinario. Modificata anche la viabilità pedonale, per evitare il passaggio nell’area interessata dal cantiere.

Il termine dei lavori in piazza Cavour era fissato per l’inizio del mese di aprile ma è stato poi prorogato. Il cantiere si somma a quello delle paratie e ai lavori per gli arredi urbani e la pista ciclabile. In più occasioni si sono registrati pesanti disagi per il traffico, con ripercussioni in tutta la zona. Problemi che potranno ripetersi almeno per tutto il mese di maggio.