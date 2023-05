Sono 11.300 i passaporti rilasciati dall’inizio dell’anno dalla Questura di Como. Circa 25.000 le persone già prenotate nell’agenda elettronica per i prossimi mesi. Un dato in netta crescita se paragonato ai 22.000 passaporti rilasciati nell’intero 2022.



Da mesi infatti l’Ufficio Passaporti, per far fronte all’aumento esponenziale di richieste – causato dall’impennata di domande post pandemia e dall’uscita del Regno Unito dalla Comunità Europea – ha aumentato la propria operatività. Previsto ulteriore personale dedicato, molte ore di straordinario e all’aumento di postazioni.



Ma con il notevole incremento dei flussi turistici verso le mete estere, vista l’imminente stagione estiva, si è fatta più forte l’urgenza di ottenere il documento.

Open day il 27 maggio dalle 8 alle 16.30

Per cercare di rispondere a questa necessità, la Questura di Como ha programmato un Open Day per sabato 27 maggio 2023. Orario 08.00/16.30.

Giornata dedicata ai cittadini che già hanno effettuato la prenotazione in una qualunque data e possano dimostrare l’urgenza ad ottenere il passaporto avendo già prenotato una partenza – documentabile – nelle successive settimane. Per partecipare all’Open day non occorrerà una specifica prenotazione. Basterà recarsi all’Ufficio Passaporti in via Italia Libera 10A.

Continueranno inoltre, anche nei prossimi mesi, le aperture straordinarie degli sportelli nei pomeriggi di lunedì, mercoledì e giovedì, previa prenotazione al sito www.passaportonline.poliziadistato.it.

Per agevolare ulteriormente l’utenza, è stato inoltre ampliato il numero massimo di domande acquisibili.