Como, da maggio a luglio la rassegna bandistica all’aperto “Taca Banda”, che coinvolge i corpi musicali che operano in città.

In una nota il Comune informa che “sarà possibile assistere, gratuitamente, in orari pomeridiani e serali, a esibizioni musicali di qualità sia in centro storico, presso lo spazio del Portico del Broletto, sia nei quartieri periferici della città”.

Primo appuntamento, sabato 20 maggio alle 18.00 con il concerto del Corpo musicale di Rebbio presso il Portico del Broletto (in caso di maltempo, l’evento verrà recuperato in altra data).

Le bande cittadine saranno le protagoniste indiscusse della rassegna, ritornando ad esibirsi dopo il fermo obbligatorio del periodo pandemico con brani che abbracciano diversi generi musicali.

“Il Comune di Como e le sue bande civiche lavorano in sinergia per offrire alla Comunità tutta – in centro e nei borghi periferici – momenti musicali gratuiti che animeranno la nostra estate” afferma Enrico Colombo, assessore Cultura e Turismo del Comune di Como.