Acque sicure, parte la campagna 2023. Obiettivo: prevenzione e sensibilizzazione. In una nota il Dipartimento delle istituzioni elvetico ha fatto sapere che nel 2022 gli annegamenti in Ticino sono stati sei, un numero inferiore rispetto all’anno precedente”. Il dato non ha purtroppo trovato riscontro a livello svizzero. Infatti l’anno scorso sono stati superiori a 60 gli annegamenti sul territorio nazionale, contro i 36 del 2021. Per questo il Dipartimento delle istituzioni ha confermato le attività di prevenzione e di sensibilizzazione.

Quest’anno saranno rafforzati alcuni punti della campagna. Sul fronte pattugliatori è stata aumentata la loro formazione, attraverso l’obbligatorietà di seguire corsi con la Polizia lacuale, così da essere sempre meglio attrezzati nel pattugliare i fiumi Maggia e Verzasca e il lago Ceresio nella zona della Foce del Cassarate. I pattugliatori saranno presenti, grazie al coordinamento dell’Organizzazione turistica regionale di Locarno e Valli, tutti i giorni in luglio e agosto in Valle Maggia e in Valle Verzasca e i fine settimana e i giorni festivi di luglio e agosto alla Foce del Cassarate. Attraverso delle affissioni in valle Verzasca e a una nuova divisa che li renderà più facilmente riconoscibili, la Commissione Acque sicure mira a far comprendere meglio ai turisti il loro ruolo.