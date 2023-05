Como tagliata in due dai passaggi a livello. La città di Como è attraversata da una ferrovia che taglia in due la circolazione viabilistica. Quattro passaggi a livello che, quando si abbassano, paralizzano il traffico cittadino. Soprattutto di pomeriggio, nelle ore di punta quando passano due treni in direzioni opposte e tra un convoglio e l’altro le sbarre non si alzano, la città si blocca. Mezzi di emergenza compresi che o attendono, oppure fanno il giro della città perdendo minuti preziosi.

E’ un problema grave, al quale però nessuno ha mai voluto metter seriamente mano. Come se non bastasse nel 2020 è entrato in funzione un nuovo sistema di sicurezza ha allungato ulteriormente i tempi dei passaggi a livello. Secondo Cesare Coerezza, architetto, esperto di trasporti, esistono possibili rimedi ai tempi d’attesa infiniti