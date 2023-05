E’ iniziato il lungo fine settimana di Pentecoste con annesse, inevitabili, ripercussioni sul traffico. Oltreconfine, infatti, il lunedì festivo attaccato al weekend diventa un’occasione per un primo assaggio di vacanze. Dalla Svizzera verso l’Italia i tempi di percorrenza si dilatano. Un esodo verso Sud e quindi verso l’Italia che è iniziato già nel pomeriggio di ieri e che ha messo in difficoltà la circolazione in tutto il cantone e ha causato rallentamenti anche sulla A9 Lainate-Como-Chiasso. Questa mattina il sito di Autostrade per l’Italia segnalava coda in entrata alla barriera di Como Grandate per traffico intenso. Si viaggia verso le città d’arte e le località di mare, complice anche il meteo favorevole.

Oltreconfine si registra la situazione peggiore, in particolare al portale Nord della galleria del San Gottardo, dove si segnalano oltre due ore e mezza di attesa e serpentone di 20 chilometri.

Una situazione che segue in tempo reale il Touring Club Svizzero. Erano state consigliate partenze scaglionate già a partire dal pomeriggio di ieri e si suggeriva ai viaggiatori di optare per la variante della Svizzera orientale, via Zurigo e San Bernardino.

In Italia – come detto – inevitabili le ricadute sulla A9. Dove questa mattina si segnalavano code alla barriera di Grandate.

Non solo lungo weekend in molti scelgono anche le classiche gite fuori porta di un giorno e il Lago di Como resta una meta gettonata.