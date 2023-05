Tragico incidente a Seregno. Finisce in tragedia l’incidente avvenuto nella notte tra venerdì e sabato in provincia di Monza e Brianza.

I medici dell’ospedale milanese di Niguarda hanno dichiarato la morte cerebrale di Beatrice Zaccaro, la ragazza di 17 anni di Cantù. La giovane stava viaggiando come passeggera su una moto condotta da un 16enne.

Il giovane – per cause ancora in fase di accertamento – avrebbe perso il controllo del mezzo mentre percorreva via Alberto da Giussano. Nella caduta dallo scooter, la 17enne avrebbe riportato un grave trauma alla testa. E’ stata trasportata all’ospedale Niguarda in condizioni critiche.

In serata i medici hanno dichiarato la morte cerebrale per la giovane, annunciando inoltre che saranno avviate le procedure di donazione degli organi

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Seregno. A loro spetterà il compito di ricostruire la dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.