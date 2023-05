Incidente sull’autostrada A9, auto ribaltata in galleria. Incidente sull’autostrada A9 Lainate-Como-Chiasso, traffico e disagi nelle prime ore del mattino. All’interno della galleria San Fermo, in direzione Svizzera, un’auto – per cause ancora da accertare – si è ribaltata.

Alla guida del mezzo una ragazza di 21 anni, che è stata trasportata in codice giallo – media gravità – all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia. Le sue condizioni sono apparse serie ma non risulta in pericolo di vita. Sul luogo dell’incidente è intervenuta l’ambulanza. Per permettere l’arrivo dei mezzi di soccorso il traffico è stato rallentato causando lunghe file di auto.

Traffico intenso – durante le prime ore della mattinata – soprattutto nel tratto tra Como Centro e Como Monte Olimpino. Intanto, oltre l’incidente, la dogana merci di Chiasso è chiusa al traffico per festività in territorio elvetico.