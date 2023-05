Slitta a metà giugno l’entrata in vigore dell’ordinanza che riguarda i bus turistici e i mezzi pesanti sulla Statale Regina. I provvedimenti dureranno tutta l’estate per cessare poi all’inizio di novembre, il 4 per l’esattezza.

La bozza del documento è stata messa a punto e discussa in una riunione specifica e il tavolo ha riunito e messo d’accordo tutti sulla necessità di rispondere alle esigenze di un territorio soffocato dal traffico. Da allora si attendono gli ultimi step necessari.

“Manca ancora un passaggio quello relativo al coordinamento della segnaletica. Si sta mettendo a punto la definitiva intesa tra Anas e polizia stradale su questo aspetto. E’ un’operazione complessa – ha spiegato il prefetto di Como, Andrea Polichetti – perché si tratta di più divieti che culminano in un’unica ordinanza. Segnaletica ma anche adeguata divulgazione delle informazioni e comunicazioni attraverso tutti i canali disponibili come ad esempio le associazioni di categoria”.

Di qui i tempi: “Oggettivamente credo che si arriverà alla metà di giugno, non prima – aggiunge il prefetto – e si andrà avanti fino a novembre. Chiusa poi la partita della stagione estiva si aprirà già a settembre un tavolo per programmare gli interventi futuri. Bisognerà stilare le priorità, sicurezza in primis, per evitare di lavorare in rincorsa, valutando tutte le alternative in campo e le necessità comprese quelle del cantiere per la variante della Tremezzina” spiega ancora Polichetti.

Intanto dal primo giugno sarà operativo il presidio della polizia stradale, potenziati già da Pasqua anche i controlli via lago con la presenza in acqua di una barca di una forza di polizia. Mentre è già in vigore il servizio degli osservatori del traffico che certamente aiutano a non creare ingorghi nelle strettoie ma che poco possono davanti all’aumentato numero di veicoli in circolazione. “Sull’entità della fila evidentemente non possono fare molto – conclude il prefetto – a questo serve l’ordinanza a ridurre i volumi in particolare dei mezzi pesanti”.

Le limitazioni

Le limitazioni riguarderanno i mezzi superiori a 11 metri di lunghezza. Nella tratta Colonno-Tremezzina i bus turistici potranno viaggiare solo in direzione Como – Colico. I mezzi pesanti, sempre superiori a 11 metri, potranno invece circolare solo tra le 22 e le 6 del mattino.