Basket. La pallacanestro Cantù si porta sul 2-0 nella serie di semifinale contro Pistoia. La partita finisce 82-68 per i brianzoli. Ora in terra toscana si può chiudere con Gara 3, in programma giovedì 1° giugno alle 20.45.

A macchiare il successo della pallacanestro Cantù purtroppo un brutto episodio. A gara finita, infatti, una bottiglietta lanciata dagli spalti ha colpito, ferendolo, il giocatore pistoiese Gabriele Benetti. Un gesto che rischia di costare molto caro a Cantù. In un comunicato stampa la squadra brianzola esprime ferma condanna per l’episodio avvenuto ieri sera al termine della gara casalinga. “Il Club si dissocia e condanna ogni forma di inciviltà che, pur se compiuta da un singolo individuo, danneggia però l’immagine di un’intera tifoseria – si legge nella nota stampa – esprimendo la propria vicinanza e solidarietà all’atleta pistoiese Gabriele Benetti, oltre che ribadire come certi episodi niente hanno a che vedere con il basket e lo sport”.

A commentare invece il risultato sportivo è il coach della pallacanestro Cantù, Meo Sacchetti: “Abbiamo fatto cinque minuti ottimi in difesa nel secondo quarto che hanno creato il gap che ci ha permesso di vincere. Ci siamo un po’ rilassati una volta in vantaggio e abbiamo perso un po’ di margine. Ci teniamo questa vittoria e adesso siamo pronti per Pistoia. Servirà un atteggiamento importante, dobbiamo gestire bene i momenti in cui tirare il fiato”.

Prossimo appuntamento per i canturini Gara 3 giovedì a Pistoia.