Espansione Tv trasmetterà in diretta la celebrazione comasca del 77esimo anniversario della fondazione della Repubblica venerdì 2 giugno. Un’edizione speciale di Etg+Today in onda dalle 9.55. In studio la giornalista Michela Vitale e Lino Panzeri, docente di Istituzioni di diritto pubblico all’Università dell’Insubria, che accompagneranno i telespettatori durante la diretta con approfondimenti e riflessioni.

Le telecamere in esterna mostreranno le immagini della cerimonia, in programma in via Pretorio a partire dalle 10, quando sono previsti l’alzabandiera e l’esecuzione dell’Inno nazionale. Seguirà l’intervento del sindaco di Como Alessandro Rapinese. Verranno poi consegnate le medaglie d’onore ai cittadini italiani, militari e civili, deportati e internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra e ai familiari dei deceduti. Seguirà la consegna delle onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana e infine l’intervento del prefetto di Como Andrea Polichetti con la lettura del messaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione del 2 giugno.