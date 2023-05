In scena oggi a ComoNExT Innovation Hub di Lomazzo la XIV Giornata dell’Innovazione, iniziativa promossa dalla Camera di Commercio di Como-Lecco per stimolare i giovani e le imprese sui temi dell’innovazione e della digitalizzazione. Si tratta dell’evento conclusivo del premio “Idea Impresa”, che l’Ente camerale rivolge ogni anno alle scuole, attraverso un percorso che accompagna gli studenti a sviluppare in squadra la loro idea innovativa. Quest’anno hanno partecipato dieci squadre provenienti da 7 istituti delle province di Como e Lecco.

“Ospitare qui dei giovani che stanno completando il loro ciclo di studi – commenta Enrico Lironi, presidente di ComoNExT – permette loro di respirare l’aria dell’innovazione. La contaminazione di questo luogo credo sia molto importante e utile per loro”.

Il tema di questa edizione è “il prendersi cura del futuro” partendo dai bisogni attuali. “Volevamo accendere un riflettore sul tema del prendersi cura – spiega Immacolata Tina, responsabile dell’Ufficio Innovazione della Camera di Commercio Como-Lecco – Che cosa significa oggi per le imprese, per la società civile. Un tema che ci accomuna tutti. Lo abbiamo fatto anche toccando i temi dell’Agenda 2030, perché non sono soltanto parole, sono già impegni che noi abbiamo e che dobbiamo sapere come affrontare”.

Il primo premio è stato assegnato alla squadra The Martians dell’Itis Magistri Cumacini di Como con il progetto Cropblock per la gestione dell’irrigazione dei campi agricoli.

Il secondo e terzo premio sono stati vinti rispettivamente dalle squadre dell’Enfapi di Erba con il progetto Frjggy Safe e del CFP Padri Somaschi di Como con il progetto Blind stick.