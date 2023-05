Minacciato da un cliente, un pusher chiede aiuto ai carabinieri.



È successo a Giussano, in provincia di Monza e Brianza, dove un uomo di 55 anni è stato arrestato per tentata estorsione a uno spacciatore, dal quale pretendeva indietro il denaro perché non era soddisfatto della cocaina acquistata. Spaventato e impaurito dalle minacce del cliente, il pusher ha allertato i militari.



Secondo quanto ricostruito, il 55enne, già noto alle forze dell’ordine e affidato fino a ieri in prova ai servizi sociali, avrebbe comprato cinque dosi di cocaina a Turate. Come già aveva fatto in passato dallo stesso spacciatore residente in provincia di Como e già noto alla giustizia per associazione a delinquere finalizzata allo spaccio. L’uomo avrebbe pagato 250 euro. Ma una volta arrivato a casa ha deciso che la cocaina non era di qualità. Dopo aver provato a farsi restituire i soldi dal pusher, lo ha minacciato di morte e di fare del male ai suoi famigliari anche per mezzo di un intermediario. Un 64enne di Turate con numerosi precedenti tra cui reati in materia di armi. Il 43enne, spaventato, ha sporto denuncia, facendo scattare l’arresto per il 55enne e la denuncia per il suo complice.