Lutto a Carugo per la morte di un 24enne residente in paese, coinvolto in un tragico incidente sull’autostrada A4, nel tratto tra Pero e viale Certosa, in direzione Venezia. La comunità si è stretta attorno ai genitori del giovane, conosciuti in paese.

Francesco Polito è morto nel tardo pomeriggio di lunedì. Sembra che stesse tornando a casa dal lavoro quando, per cause ancora in fase di accertamento, con la sua auto ha tamponato un mezzo pesante che trasportava bombole per l’ossigeno. L’impatto è stato violentissimo e per il 24enne comasco purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Rapido l’intervento dei mezzi di soccorso e dei vigili del fuoco. Francesco Polito però è morto praticamente sul colpo e non è stato possibile fare nulla per salvarlo. Ferite lievi invece per le altre persone coinvolte nell’incidente.

Sconcerto e dolore a Carugo, dopo la diffusione della notizia della morte DI Francesco Polito. Moltissime le persone che hanno voluto far sentire la loro vicinanza alla famiglia. Ancora da fissare la data del funerale.