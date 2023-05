Efficientamento energetico, misure antisismiche e prevenzione incendi. Questi alcuni degli interventi programmati per le scuole comasche e finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Aggiudicate in provincia, 14 delle 16 procedure di gara previste dal pacchetto di risorse europee per opere che interesseranno le scuole superiori. Un risultato in linea con l’andamento dei lavori a livello nazionale. Nel Comasco, la maggior parte dei cantieri partiranno per l’adeguamento normativo di serramenti e oscuranti. Nello specifico, saranno interessati gli istituti: Jean Monnet di Mariano Comese, Sant’Elia di Cantù, Ezio Vanoni di Menaggio, Iss Leonardo da Vinci Ripamonti di Como e poi l’Itis Cumacini di Como e il Liceo Galileo Galilei di Erba.

I fondi del Pnrr finanzieranno inoltre il miglioramento sismico dell’Isis Romagnosi di Erba, ma anche dell’Istituto Enrico Fermi di Cantù, dell’Istituto Jean Monnet di Mariano Comense e poi dell’Istituto Antonio Sant’Elia di Cantù. Per quanto riguarda invece la prevenzione incendi, i lavori saranno iniziati all’ ITIS Magistri Cumacini di Como e infine, per l’adeguamento alle norme, all’Istituto Carlo Porta di Erba.

La Provincia di Como poi, attraverso la propria Stazione Appaltante, sta seguendo anche gli appalti del PNRR per i Comuni Convenzionati. E dall’inizio dell’anno sono state aggiudicate 15 gare. Tra queste, quella da oltre 221mila euro ad Argegno, per la ricostruzione e la messa in sicurezza dei marciapiedi della strada statale “Nuova Regina”, quella da 456.000 euro a Cucciago per l’ampliamento dell’Asilo Nido e da quasi 236.000 euro a Mariano Comense, per i lavori di ampliamento e riqualificazione della biblioteca comunale.