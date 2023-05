Una donna di 46 anni è rimasta ferita in un incidente avvenuto a Montorfano, in via Brianza. Poco dopo le 16, per cause ancora da chiarire, la vettura sulla quale viaggiava la donna si è scontrata con un furgone.

Per i soccorsi sono intervenute l’ambulanza e l’automedica, oltre ai vigili del fuoco. Ferite fortunatamente non gravi per la donna. Illeso il conducente dell’altro mezzo coinvolto. Accertamenti dei carabinieri sulla dinamica dello scontro.