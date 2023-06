Basket Cantù. I brianzoli si portano sul 2-0 nella serie di semifinale contro Pistoia. La partita è finita 82-68 per i canturini. Ora in terra toscana si può chiudere con Gara 3, in programma oggi – giovedì 1° giugno – alle 20.45.

Intanto a macchiare il successo canturino un episodio che è costato caro alla squadra di Meo Sacchetti. A gara finita, infatti, una bottiglietta lanciata dagli spalti ha colpito, ferendolo, il giocatore pistoiese Gabriele Benetti. Per questo la Federazione Italiana Pallacanestro ha squalificato per due giornate il campo di Desio. In un comunicato stampa la squadra brianzola aveva espresso ferma condanna per l’episodio. A commentare il risultato sportivo il coach della formazione biancoblù Meo Sacchetti: “Ci teniamo questa vittoria e adesso siamo pronti per Pistoia. Servirà un atteggiamento importante, dobbiamo gestire bene i momenti in cui tirare il fiato”.

E’ prevedibile dunque che questa sera a Pistoia si giocherà in un clima infuocato.