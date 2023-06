(ANSA) – GRADO, 01 GIU – Un bambino di soli 2 anni ha rischiato di annegare questa mattina sulla spiaggia di Grado (Gorizia). A dare l’allarme è stata una persona che si trovava in quel momento in acqua vicino al piccolo e che ha chiamato il Numero unico di emergenza 112 del Friuli Venezia Giulia. Gli operatori hanno inviato sul posto l’equipaggio di un’ambulanza, con il medico a bordo. Il bambino è stato preso in carico dal personale sanitario ed è stato trasportato in codice giallo, cosciente, stabile, all’ospedale di Monfalcone: non è in pericolo di vita. Indagini dei Carabinieri sono state avviate per ricostruire la dinamica dell’accaduto. (ANSA).