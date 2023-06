Lungolago di Como. E’ partito il conto alla rovescia per l’apertura del secondo tratto, tra la darsena e piazza Cavour. Come annunciato nei giorni scorsi dall’amministrazione cittadina entro il 10 giugno il tratto tornerà percorribile da cittadini e turisti. Quindi – se non ci saranno intoppi – l’apertura è fissata la prossima settimana.

A rassicurare sui tempi del cantiere delle paratie era stato anche l’assessore regionale agli Enti locali Massimo Sertori ribadendo che a inizio giugno – entro il 10 del mese – sarà completato il tratto di lungolago che arriva fino a piazza Cavour. Per il salotto di Como, invece, si dovrà attendere fino alla fine dell’estate.

Operai al lavoro per la realizzazione del nuovo edificio della biglietteria, quasi ultimata la posa del porfido lungo la pavimentazione. Montato inoltre il nuovo pontile arrivato nei giorni scorsi sul cantiere.

Si lavora anche agli arredi urbani, di competenza comunale, con la realizzazione delle nuove fioriere quadrate lungo la passeggiata, che a differenza delle altre due più grandi, saranno interrate.

Corsa contro il tempo anche per chiudere nei tempi stabiliti il secondo tratto della pista ciclopedonale. Nelle scorse ore gli operai hanno gettato sulla pavimentazione un liquido azzurro – chiamato disattivante – per solidificare il tracciato. Nei prossimi mesi inoltre – per quanto riguarda ancora il capitolo arredi – Palazzo Cernezzi dovrà occuparsi anche della posa dei cordoli delle fioriere, del verde e delle panchine del prototipo di Ico Parisi. A breve – e precisamente con l’apertura fino a piazza Cavour – scatteranno anche una serie di modifiche alla viabilità. Il semaforo, poco dopo la darsena, sarà spostato poco indietro per permettere il passaggio in sicurezza dei pedoni a causa di alcuni lavori che andranno eseguiti vicino alla sede stradale.

Si dovrà comunque attendere la primavera del prossimo anno per fine totale del cantiere.