(ANSA) – GENOVA, 02 GIU – "Buon compleanno alla nostra Repubblica, auguri a tutti gli italiani. Alla democrazia, la libertà d’espressione conquistata dopo cinque anni di guerra mondiale che ha causato migliaia di morti. Il 2 giugno del 1946 il Paese scelse questa forma di Stato, che da settantasette anni ci garantisce pace, libertà, democrazia". Così il presiente della Regione Liguria Giovanni Toti alla cerimonia di consegna delle onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, conferite dal Capo dello Stato e le Medaglie d’Onore conferite ai cittadini italiani questa mattina nel chiostro del Mueso Diocesano in Piazza Matteotti a Genova. Toti ha premiato il Commendatore Silvia Salis, vicepresidente Vicario del Coni, il Cavaliere Luigi Carlo Bottaro, medico chirurgo e Direttore Generale presso ASL 3 Genovese, il Cavaliere Orazio D’anna, questore di Genova. "Siamo orgogliosi dell’importante onorificenza che è stata oggi conferita ai nostri cittadini – ha aggiunto -. Le mie più sincere congratulazioni per ciò che hanno fatto in questi anni e che continuano a fare in settori importanti della nostra società quali la sanità, la sicurezza e lo sport. Come Regione Liguria siamo riconoscenti per i risultati che hanno raggiunto e per l’esempio positivo che rappresentano e che può essere fonte di ispirazione per molti". "Quella di oggi è la giornata nella quale – ha aggiunto il prefetto Franceschelli – tutte le componenti della Repubblica si ritrovano attorno alla bandiera e alla figura del Presidente delle Repubblica al quale va il deferente saluto e il ringraziamento per il valore della sua azione unificatrice e per la costante opera tesa a riaffermare quei principi di uguaglianza, giustizia e solidarietà che ispirano la Carta Costituzionale e la vita democratica del nostro Paese". (ANSA).