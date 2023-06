Nuove chiusure sulla A9 Lainate-Como-Chiasso. I provvedimenti viabilistici sono stati programmati per consentire le attività di ispezione, manutenzione e assessment delle gallerie. Lo stop alle auto è previsto a partire dal tratto compreso tra Como Centro e Chiasso, verso il confine italo-svizzero dalle 22:00 di lunedì 5 giugno alle 5:00 di martedì 6 giugno e nelle cinque notti da mercoledì a domenica 11 giugno, sempre dalle 22:00 alle 5:00.

In tutte le suddette notti, viene precisato da Autostrade, lo svincolo di Como Centro sarà chiuso in entrata, in entrambe le direzioni, Chiasso e Lainate. Gli automobilisti, prima di mettersi in viaggio, dovranno poi ricordare anche la chiusura del tratto Lago di Como-allacciamento A59 Tangenziale di Como, in direzione di Lainate.

Quest’ultimo, sarà infatti interessato dalle limitazioni al traffico, dalle 22:00 di lunedì 5 alle 5:00 di martedì 6 giugno, e nelle due notti di mercoledì 7 e giovedì 8 giugno, con orario 22-5, come anche nelle notti di sabato 10 e domenica 11 giugno. Anche in questo caso, da tenere a mente, come detto, che lo svincolo di Como Centro sarà chiuso in entrata, in entrambe le direzioni – Chiasso e Lainate.

Dalle 22:00 di martedì 6 alle 5:00 di mercoledì 7 giungo sarà infine chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e Como Centro, verso Lainate.