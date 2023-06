La Festa della Repubblica di Como, nel 77esimo anniversario di fondazione, trasmessa in diretta su Etv con un appuntamento speciale di Etg+Today.

La cerimonia comasca in via Pretorio, a due passi dal Duomo, ha visto riunite le autorità civili e militari, i rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni del territorio. In studio il professor Lino Panzeri, docente di Istituzioni di diritto pubblico dell’Università dell’Insubria.

La celebrazione ufficiale organizzata d’intesa tra la Prefettura e il Comune di Como e articolata in una serie di momenti dal contenuto artistico, solenne e musicale. Il prefetto di Como, Andrea Polichetti, ha salutato i presenti ricordando l’importanza di questa giornata e poi nel finale ha dato lettura del messaggio del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. (Clicca qui per il messaggio integrale).

Il sindaco di Como: “La Repubblica siamo noi”

La manifestazione preceduta dalla cerimonia dell’Alzabandiera alla quale è seguita, prima, l’esecuzione dell’Inno Nazionale – a cura della Filarmonica “1890” di Monte Olimpino – e, successivamente, l’intervento del Sindaco di Como. Alessandro Rapinese che ha ribadito “la Repubblica siamo noi. La sua qualità è legata alla qualità di noi cittadini. Abbiamo un’enorme responsabilità. le libertà conquistate possono essere perse”.

Le medaglie d’onore

Consegnate poi le “Medaglie d’Onore” ai cittadini italiani, militari e civili, deportati e internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra e ai familiari dei deceduti. Quattro in tutto gli insigniti: Giuseppe Ballarini, Carlo Borghi, Pierino Busnelli e Giuseppe Guidi.

Le onorificenze dell’ordine al merito della Repubblica Italiana

E poi le onorificenze dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana”. Sei in tutto.



Carlo Pellegrini, impegnato in ambito sociale nello sport e nelle attività di volontariato nella comunità di Senna Comasco.

Gregorio Mancino, fondatore della corrente artistica Movimentart che mette a disposizione il suo talento per scopi benefici per diverse associazioni.

Onorificenza anche al Questore di Como, Leonardo Biagioli, il comandante della guardia di finanza di Como, col. Giuseppe Coppola. E ancora il direttore generale dell’Asst Lariana, Fabio Banfi e Giancarlo Longhi che da oltre 25 anni opera nel settore ambientale, ha ricoperto cariche in ambito nazionale e internazionale.