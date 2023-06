Open day alla Casa di Comunità di via Napoleona a Como venerdì 9 giugno, dalle 9 alle 16. Il programma prevede incontri aperti al pubblico, ambulatori dedicati alle vaccinazioni, test della glicemia, misurazione della pressione arteriosa, saturimetria, screening per l’epatite C.

Dalle 9 alle 10 è previsto un incontro sulle cure domiciliari e sulle misure di welfare. Illustrerà i criteri e le modalità di attivazione dei percorsi la responsabile Mariacristina Somigliana.Dalle 10 alle 11 il diabetologo Clemente Giglio e la dietista Raffaella Pozzoli interverranno su diabete e sport.

A seguire, fino alle 12, l’incontro dal titolo “Uno stile di vita corretto aiuta a vivere meglio” con Biagio Santoro, responsabile della Medicina dello Sport. Dalle 12 alle 13 si parlerà dei servizi della Casa di comunità, mentre dalle 14 alle 15 di malattie sessualmente trasmissibili.

Infine, dalle 15 alle 16 verranno presentati i servizi e le attività dei consultori familiari assieme alla responsabile Anna Armati. Tutti gli incontri si svolgeranno nella sala Teresa Rimoldi, al piano rialzato del Monoblocco, con ingresso libero.

Dalle 13.30 alle 15 al centro vaccinale al terzo piano sarà possibile sottoporsi gratuitamente e senza appuntamento alle vaccinazioni contro l’herpes zooster (per i nati tra il 1952 e il 1958 e i soggetti a rischio per patologia a partire dai 18 anni), lo pneumococco (per i nati tra il 1952 e il 1958 e i soggetti a rischio per patologia a partire dai 18 anni), difterite, tetano e pertosse a partire dai 18 anni e l’hpv (per le femmine dai 12 ai 26 anni e i maschi dagli 11 ai 17 anni). Negli stessi orari, il personale dedicato sarà a disposizione per informazioni e rilascio dei certificati vaccinali.

Nel punto prelievi di via Napoleona si potrà effettuare lo screening per l’epatite C, e dalle 9.30 alle 12.30 all’ingresso del Monoblocco, gli infermieri di famiglia e Comunità saranno a disposizione per la prova della glicemia, la misurazione della pressione arteriosa e la saturimetria.