Basket, la pallacanestro Cantù torna in campo domani – martedì 6 giugno – alle 20.45, per conquistare l’accesso alla finale di playoff. Nell’ultima uscita i brianzoli sono stati sconfitti in trasferta contro Pistoia. 80-77 il finale.

Cantù è dunque costretta a giocarsi l’accesso alla finale domani sera in gara 5 a Casale Monferrato, campo neutro, a causa della doppia squalifica del PalaDesio.

“C’è un po’ di amarezza per come si era messa la partita, complimenti comunque ai miei per essere riusciti a riprenderla nel finale – ha spiegato il coach dei biancoblù Meo Sacchetti nel post partita – C’è mancata un po’ di lucidità alla fine e abbiamo commesso un paio di errori per stanchezza. L’atteggiamento è stato migliore di quello che abbiamo visto in Gara 3. Archiviamo questo ko e andiamo a giocarci l’accesso alla finale in Gara 5. Pistoia ha giocato un ottimo primo quarto, noi abbiamo recuperato, ma alla fine non ce l’abbiamo fatta. Dobbiamo essere più lucidi nei minuti finali e non giocare a sprazzi”.

Sono in vendita i biglietti per Gara 5 che – come detto – si giocherà domani sera alle 20.45 a Casale Monferrato.