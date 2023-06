Passeggiata per la città di Como per seguire da vicino i voli dei rondoni accompagnati dagli studenti del liceo Alessandro Volta di Como. L’evento, in programma domani, è parte del Festival dei rondoni – Swifts & fun 2023. Dalle ore 18.45 alle ore 20.30, appuntamento a Palazzo del Broletto, piazza Duomo. I gruppi accompagnati dagli studenti partiranno ogni 20 minuti.



Osservando il cielo sopra il Duomo, si imparerà a conoscere rondoni, taccole e altri uccelli che sorvolano Como. Si cercheranno i rondoni e le rondini passeggiando nel centro storico di Como. Si osserverà la colonia di rondoni maggiori presso il Liceo Volta, si parlerà di Monumenti vivi e verrà presentato il Progetto per la loro salvaguardia.

Il progetto è a cura di Federica Dané, professoressa di Scienze, Laura Roncoroni, prof.ssa di Arte, Licia Ventura, laureanda in Biogeoscienze e Claudia Cantaluppi, prof.ssa di Inglese.

In collaborazione con Selvatica Milano, Momumenti Vivi, APUS, LIPU, Associazione Liberi di Volare Onlus.



Chi vorrà potrà contribuire con una offerta libera per il progetto.