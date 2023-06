Il timore di un’altra giornata da paralisi sul fronte viabilistico a causa della festività svizzera del Corpus Domini ha portato il Comune di Como ad anticipare alcuni lavori sul lungolago – inizialmente previsti per la giornata di domani -. Si apre, infatti, un lungo ponte che porterà inevitabilmente movimento in città. Facile prevedere code in Svizzera al Gottardo e sulla A9 per chi è diretto verso le località di vacanza italiane. E di conseguenza disagi sulla viabilità cittadina a causa di chi, per bypassare l’ingorgo in autostrada, si immetterà sulle strade comasche.

Anticipati i lavori per la posa delle fioriere

Sul lungolago oggi l’intervento per la posa delle fioriere, compreso il riempimento a verde, in vista anche dell’inaugurazione di venerdì del secondo tratto di passeggiata. Dalla darsena all’imbocco di piazza Cavour. La presenza di grossi mezzi ha portato a un’ulteriore riduzione della carreggiata e alla presenza della polizia locale per cercare di rendere scorrevole il passaggio dei veicoli. “Per il possibile caos abbiamo deciso di muoverci prima” ha confermato l’assessore alla Mobilità di Palazzo Cernezzi, Enrico Colombo confermando la preoccupazione. “Le prossime saranno ore di traffico intenso e un’altra riduzione delle corsie a lago avrebbe comportato solo altro caos”. Ha ammesso. Non si possono poi non considerare le ricadute turistiche sul territorio, che ha già registrato numeri record in queste settimane, e le lunghe code che ormai si registrano quotidianamente alla biglietteria della navigazione.

Bus turistici, a breve saranno cancellati i posti in zona stadio

Turisti che ancora fino a fine mese arriveranno con i bus in zona stadio dove sono presenti gli stalli per la sosta breve. E cioè per il tempo di far salire e far scendere i passeggeri. Ma che invece vengono utilizzati, soprattutto durante la bella stagione, come parcheggio a lungo termine con conseguenze sulla circolazione quando si sommano più mezzi. Posteggi che sono però destinati a scomparire. “Stiamo mettendo a punto l’ordinanza con i tecnici comunali e la polizia locale per rimuovere questi spazi, abbiamo un tavolo tecnico martedì prossimo – spiega ancora Colombo – ma il provvedimento rientra nella più ampia rivoluzione pensata con lo spostamento dei pullman turistici in viale Innocenzo. Quindi stiamo preparando un documento unico, l’ordinanza – conclude – sarà operativa entro fine mese”.

Avviati i lavori in via Regina Teodolinda

In questo ampio ragionamento fondamentale diventa il cantiere in via Regina Teodolinda dove da lungo tempo, davanti all’Agenzia delle Dogane, i parcheggi per i bus turistici sono interdetti da reti arancioni che delimitano il muro sulla strada che deve essere demolito e ricostruito. I lavori sono partiti in queste ore e dovrebbero, una volta terminati, permettere di recuperare altri posti per i pullman. Pullman che una volta messa a punto l’ordinanza si fermeranno dunque in viale Innocenzo per il carico e lo scarico – e non più in zona stadio – e poi si sposteranno in via Regina Teodolinda per la sosta prolungata.