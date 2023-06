Aveva trasformato l’appartamento di Rovellasca in cui vive con la famiglia in una boutique del falso. Centinaia di capi d’abbigliamento di note case di moda, rigorosamente contraffatti. Acquistati all’estero, soprattutto in Turchia e poi rivenduti a decine di clienti in Italia, online o direttamente a casa.

Una compravendita illecita scoperta dalla guardia di finanza, che ha denunciato una 50enne di Rovellasca per contraffazione e ricettazione. La donna, come accertato dalle fiamme gialle, percepiva indebitamente anche il reddito di cittadinanza.

Nell’abitazione della donna, i militari della guardia di finanza hanno sequestrato oltre 500 capi d’abbigliamento e accessori contraffatti, pronti per essere venduti. Sequestrati inoltre documenti manoscritti che dimostrerebbero che l’attività illecita proseguiva almeno da un anno. Le fiamme gialle hanno documentato la vendita di prodotti per 14mila euro, solo nell’ultimo periodo.

L’indagine delle fiamme gialle è partita dopo che i militari, durante i normali controlli per prevenire attività illecite, hanno notato sui social la pubblicità dell’attività della 50enne. La donna, secondo quanto ricostruito dalla finanza pubblicizzava la sua attività su pagine online. Vere e proprie vetrine digitali, dove i clienti potevano scegliere il prodotto, la taglia e ricevere informazioni per i pagamenti. Potevano poi scegliere tra spedizione a casa dei capi o ritiro nell’appartamento di Rovellasca.

I finanzieri hanno identificato il gestore delle pagine online e hanno poi ottenuto un mandato per perquisire l’abitazione di Rovellasca. Nell’appartamento hanno scoperto oltre 500 capi e accessori, tutti contraffatti. Le indagini hanno permesso di accertare che la compravendita proseguiva da tempo, anche se la donna aveva richiesto e ottenuto il reddito di cittadinanza. Solo nell’ultimo periodo avrebbe incassato dalla vendita dei prodotti contraffatti oltre 14mila euro. Proventi non dichiarati e non segnalati all’Inps. La 50enne è stata denunciata e proseguono gli accertamenti delle fiamme gialle.