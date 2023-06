In un momento di disperazione, una giovane mamma ha impugnato un coltello decisa a togliersi la vita. Ad evitare il peggio due carabinieri del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Cantù. I militari dell’Arma, intervenuti nell’appartamento della donna dopo la segnalazione di una vicina, allarmata per aver sentito urla disperate, hanno trovato la giovane, mamma di due figli e in attesa del terzo, seduta su una sedia in cucina. Impugnava un coltello e si era già procurata alcune ferite. Ha ripetuto ai carabinieri che voleva togliersi la vita.

I militari dell’Arma sono riusciti ad entrare in relazione con la donna e ad avviare un lungo dialogo, terminato in un pianto liberatorio per la giovane mamma. La donna ha consegnato il coltello ai militari e li ha ringraziati. E’ stata affidata al personale sanitario.